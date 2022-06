PM detém homem e adolescente com drogas e recupera moto em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 15:40

Um homem e um adolescente foram detidos com drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (17) durante ações da Polícia Militar.



No Beco do Rato, na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, agentes do Serviço Reservado (P2) capturaram um elemento, identificado como A.M.S.S., após uma denúncia. Ao perceber a presença dos militares, o criminoso tentou fugir pulando diversos obstáculos e muros, mas foi preso com 17 cápsulas de cocaína, 35 buchas de maconha e 30 pedras de crack.

Já no distrito de Tamoios, o menor foi detido com 55 pinos de cocaína, um rádio transmissor e um aparelho celular em Unamar. Ele tentou se esconder em cima de uma árvore ao perceber a chegada da PM, mas foi capturado.



Os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e autuados.





Ainda em Cabo Frio, a PM recuperou uma motocicleta no bairro Algodoal. Segundo a ocorrência, uma guarnição foi até a Rua das Tulipas onde o veículo, uma Kasinsk 50 CC, estava abandonado. Após consultas, os policiais não constataram registro sobre furto ou roubo, porém havia uma publicação nas redes sociais referente. O proprietário foi identificado e a motocicleta devolvida.