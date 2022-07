Ainda, segundo a denúncia, um bebê de três meses diagnosticado com Covid-19 passou a madrugada no corredor da unidade - Luiz Felipe Rodrigues

Publicado 04/07/2022 14:58

A reportagem do O Dia recebeu, na manhã deste domingo (3), uma denúncia sobre a falta de isolamento de pacientes infantis com doenças contagiosas no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A denunciante é avó de uma paciente que estava internada no hospital aguardando resultados de um exame. Segundo ela, a neta foi colocada no mesmo quarto de uma outra criança, que estava há duas semanas internada em outro quarto, com quadro de sarna.

A separação entre a paciente e a mãe dela, que também apresenta as feridas na pele, estaria sendo feita apenas por um biombo no quarto de enfermaria para o qual ela foi transferida.

A transferência dessa paciente com sarna teria acontecido, segundo a denuncia, para isolar um bebê de três meses que testou positivo para a Covid-19 e passou a madrugada inteira no corredor do hospital.

Luciana dos Santos Loureiro, que denunciou a situação, mora no bairro Tangará, e disse que procurou a médica para pedir alta para a neta.

“A mulher está lá há duas semanas no hospital. Quando eu cheguei, ela estava na enfermaria só com o biombo separando ela de outras crianças. Eu fiquei na outra enfermaria, depois passaram ela pra minha”, contou.

“Eu não aceitei. Não estou desfazendo da criança, mas não tem como. É altamente contagioso”, concluiu a avó.

A mulher disse ainda que a criança com sarna deu entrada na unidade com suspeita de Covid. A denunciante não soube dizer se o caso foi confirmado.

Luciana elogiou os profissionais do hospital, mas afirmou que a estrutura da unidade não está adequado ao necessário para a população.

A neta da denunciante foi liberada e já está aguardando o resultado de seu exame em casa. Segundo Luciana, a denúncia foi feita para que a situação não aconteça com outras pessoas.

A reportagem procurou a Prefeitura de Cabo Frio, responsável pelo hospital, para esclarecer a denúncia. Até o fechamento deste texto, não obtivemos resposta, mas a matéria será atualizada caso chegue um posicionamento.