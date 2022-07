O homem foi autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo - Letycia Rocha (RC24h)

O homem foi autuado e preso por porte ilegal de arma de fogoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/07/2022 15:10

Um homem, identificado como L.R.C., foi preso no final da tarde deste domingo (4) após efetuar disparos de arma de fogo no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias sobre o elemento, que estava atirando para o alto na Rua Natal. No local informado, os militares encontraram o elemento com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, cinco munições intactas e uma deflagrada.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo.