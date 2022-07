Desafio Angelim de Mountain Bike XCM abre inscrições em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 11/07/2022 14:18

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Desafio Angelim de Mountain Bike XCM, que acontece no dia 31 de julho, às 7h, na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O evento, que é promovido pela Associação Ciclística do município (Acicaf), será aberto ao público.





A Fazenda Campos Novos está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 124, no distrito de Tamoios. Os atletas participantes percorrerão estradas rurais e single tracks, em três percursos: Reduzido, com um trajeto de 30 km; Esporte, que vai percorrer 40 km, e Pro, com um percurso de 65 km.O total da premiação em dinheiro será de R$ 1,5 mil. Ganham troféus os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária e gênero, e os cinco primeiros colocados da categoria geral.Terá também a categoria pedal kids, com inscrição gratuita, além de praça de alimentação, feira de artesanato e área para stands dos lojistas parceiros.Todos os participantes receberão medalha de participação, além de terem direito a um café da manhã, seguro atleta, numeral, chip crono tag e pontos de apoio para hidratação.As inscrições vão até o dia 25 de julho e podem ser realizadas pelo link ( clique aqui ), mediante pagamento da taxa de R$ 110.A Fazenda Campos Novos está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 124, no distrito de Tamoios.

CATEGORIA XCM



A categoria XCM de mountain bike é caracterizada por ser uma maratona de longos percursos. Nela, os trechos são diversificados entre terra, trilhas e asfalto. Nessa modalidade do esporte, os atletas precisam estar atentos a alguns cuidados, como ter boa resistência física.



É necessário ter também um bom controle psicológico, uma vez que são muitos quilômetros de pedalada em ritmo forte. No XCM, o ciclista também deve levar seu próprio suporte técnico, que inclui ferramentas, câmara de ar e bolsas de hidratação.