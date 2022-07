A arma, que possui calibre 28, foi encaminhada à 126ª DP - Divulgação da PM

Publicado 12/07/2022 13:20

A Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 28 no final da noite desta segunda-feira (10) no Caminho de Búzios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência, guarnições receberam informações de que elementos envolvidos com o tráfico de drogas do bairro Tangará estariam escondendo a arma no local.



Na Rua Machado de Assis, os policiais encontraram a espingarda enterrada em um terreno abandonado.



A arma foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e a ocorrência registrada. Ninguém foi preso.