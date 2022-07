O bairro tem sido alvo de reclamações constantes de moradores e frequentadores, que relatam o aumento no número de assaltos, furtos e roubos. - Reprodução/ redes sociais

Publicado 12/07/2022 13:24

Um homem foi vítima de uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (12) no bairro Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo relato do rapaz, ele estava indo para casa em um automóvel no momento do crime, por volta das 9h. Ao entrar na Avenida Barracudas, eu dá acesso ao bairro Cajueiro, surgiram três pessoas de bicicleta na via e ele foi obrigado a reduzir a velocidade.



“Logo depois já vieram as motos. A sorte foi que eu me liguei e não vinha ninguém na outra mão”, relembra a vítima, que foi com o veículo para a contramão e acelerou, conseguindo fugir dos criminosos.



O bairro tem sido alvo de reclamações constantes de moradores e frequentadores, que relatam o aumento no número de assaltos, furtos e roubos.