Prêmio Gilberto Marques de Fomento à Cultura é lançado em Cabo FrioASCOM

Publicado 16/08/2022 15:24

Com o objetivo de fomentar e apoiar a produção cultural de artistas locais, o município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, lançou o Prêmio Gilberto Marques de Fomento à Cultura. Com um total de R$ 400 mil em premiação, o prêmio é realizado pela Secretaria de Cultura em homenagem ao servidor da Cultura e artista Gilberto Marques e atende ao Plano Municipal de Cultura, visando à democratização do acesso aos recursos públicos.

Será selecionado somente um projeto por proponente, que deverá optar em se inscrever como pessoa física ou representante de pessoa jurídica. Poderão ser inscritos projetos artísticos e culturais nos âmbitos das artes cênicas, digitais, plásticas, visuais, artesanato, audiovisual, dança, música, cultura afro, circo, literatura, patrimônio cultural material e imaterial, produção cultural, e pesquisa em cultura e projetos culturais de cunho pedagógico e aperfeiçoamento técnico.

O proponente deve ter mais de 18 anos, comprovar residência (ou sede, se for entidade cultural) no município e estar obrigatoriamente registrado no Cadastro Permanente de Artistas de Cabo Frio. Só serão aceitos comprovantes de residência com data de emissão de até 90 dias anteriores ao dia da inscrição.

Cabe ao proponente comprovar o mínimo de dois anos de atuação cultural (pessoa física) ou de atividade institucional (pessoa jurídica) na cidade de Cabo Frio, por meio de portfólio artístico com ações desenvolvidas no município, a ser apresentado no Cadastro Permanente de Artistas.

Serão premiados três projetos no valor de R$ 20 mil; quatro projetos no valor de R$ 10 mil; e vinte projetos no valor de R$ 5 mil. No estrato social de pessoas negras, indígenas, transgênero e com deficiência, também serão três projetos no valor de R$ 20 mil; quatro no valor de R$ 10 mil; e vinte no valor de R$ 5 mil.

A inscrição é gratuita e segue até o dia 26 de setembro, e o resultado da primeira etapa será divulgado no dia 30. Para registro no Cadastro Permanente de Artistas, acesso ao edital, inscrição, e mais informações sobre o prêmio, acesse: movecultura.cabofrio.rj.gov.br.

Para pessoas sem acesso à internet ou com mobilidade reduzida, a Secretaria de Cultura vai oferecer os seguintes pontos de apoio para a inscrição on-line: Gabinete da Secretaria, situada no 2º piso da Biblioteca Municipal Walter Nogueira, na Praça Dom Pedro II, n°47, Centro, das 9h às 16h; ou no Polo Cultural de Tamoios, situado na Praça do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, na Rodovia Amaral Peixoto, km 137, Tamoios, das 9h às 16h.