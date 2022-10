Geraldo Azevedo é a primeira atração confirmada para o aniversário de Cabo Frio - Divulgação

Publicado 16/10/2022 14:47

O cantor, compositor e violonista Geraldo Azevedo é a primeira atração confirmada para os festejos pelos 407 anos de Cabo Frio. O artista vai se apresentar em um palco montado na Praia do Forte, no próximo dia 15 de novembro. A apresentação vai fazer parte de uma extensa programação de aniversário da cidade, que terá atrações musicais, eventos comemorativos e inaugurações.

O secretário adjunto de Comunicação, Marcos Azevedo, explica que outras grandes atrações musicais serão anunciadas, dentro de uma programação festiva, que contará com shows em todo o município. Como em outros eventos realizados pela Prefeitura, além de grandes nomes da música brasileira, os talentos locais também terão vez nas comemorações.

“Estamos trabalhando para fazer uma grande festa tanto para a população do primeiro distrito, como para a população de Tamoios. Queremos que esse evento marque um momento de muitas coisas boas que estão acontecendo e ainda vão acontecer na cidade”, destacou.

Primeira atração confirmada é ícone da MPB

O pernambucano Geraldo Azevedo ganhou projeção nacional a partir da segunda metade dos anos 1970, por causa de suas composições e das parcerias com outros grandes nomes da música nordestina e brasileira, como Zé Ramalho e Alceu Valença.

A união com os colegas e com a cantora Elba Ramalho resultou no álbum “O Grande Encontro”, sucesso de crítica e de público. Geraldo é conhecido como o intérprete de grandes canções da Música Popular Brasileira, como “Táxi Lunar”; “Dia Branco”; e “Dona da Minha Cabeça”.