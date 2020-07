Vacinação contra a gripe prossegue aberta para o público em geral

Campos - Por causa da pandemia do coronavírus e do consequente isolamento social forçado, muita gente ainda não se vacinou contra a gripe (H1N1). As autoridades médicas campistas reforçam a importância de se proteger contra o vírus da gripe suína todos os anos, para manter a imunidade contra a doença. A prefeitura abriu mais um posto de vacinação nesta semana, na UBS Custodópolis (Rua Júlio Armond, 121), que funciona por livre demanda, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Até sexta, Campos havia aplicado mais de 151 mil doses. A campanha nacional atualmente está voltada para o público em geral, a partir de 12 anos de idade. É necessário apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

Além dos pontos fixos, existe um posto volante montado no campus da UENF, que opera por sistema de drive thru, em que é possível receber a imunização dentro do carro. Ele fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Para crianças de seis meses a seis anos incompletos, a SMS segue aplicando a vacina na Cidade da Criança, de forma exclusiva e com agendamento pelo telefone (22) 981.793.393.