Campos registra 39 novos casos de coronavírus em 24 horas, e nenhuma morte

Campos - A Vigilância em Saúde confirmou 39 novos casos de coronavírus nesta terça, em Campos. Uma recuo significativo dos 80 registrados no dia anterior. De acordo com o órgão, não foram notificados mortes pela covid-19 hoje. No total, são 2885 pessoas contaminadas no município desde o início da pandemia, com 195 mortos.

São investigados 8138 casos de síndrome gripal e 189 de SRAG (síndrome respiratória aguda grave). A grande variação no número diário de infecções se deve, segundo a Vigilância, a instabilidade do banco de dados do sistema eletrônico E-SUS.

A orientação para quem apresentar sintomas do novo coronavírus - tosse, febre, cansaço e dificuldade para respirar (em casos graves) - é ligar para a Central 192 em busca de informações e encaminhamento, se necessário.

Panorama da pandemia em Campos:

Confirmados - 2.885

Recuperados - 2.101

Descartados - 2.547

Óbitos: 195 (195 confirmados + 0 investigados)

Síndrome Gripal (SG) – 8.138

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 189