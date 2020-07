Campos pode 'liberar geral' a partir da próxima semana, se curva de contágio do coronavírus se mantiver

Campos - Na tendência que se observa no resto do país, Campos está prestes a "liberar geral" e, na prática, encerrar o isolamento social contra o coronavírus. Ao anunciar que a cidade vai estender por mais uma semana a fase amarela do plano de retomada da economia, o prefeito Rafael Diniz disse que vai permitir o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, docerias, cafés, academias, clubes e estabelecimentos do gênero a partir da quinta.

No entanto, para que isso aconteça é preciso que as mesmas condições verificadas até o momento permaneçam até lá, ressalva o prefeito. De acordo com Diniz, diariamente será verificado o estado da curva de contágio do coronavírus no município. Caso não haja piora significativa, Campos vai avançar mais um nível no relaxamento das medidas restritivas.

"Se na próxima semana conseguirmos manter a fase amarela, levando em consideração o avanço da pandemia, ampliação do número de leitos e a conscientização de cada cidadão, poderemos avançar no Campos Daqui Para Frente", disse o prefeito campista, em vídeo publicado em sua página no Youtube. "Caso isso aconteça, no dia 6 de agosto vamos liberar o funcionamento de academias, bares, restaurantes e estabelecimentos similares, que deverão seguir um rigoroso protocolo com acesso controlado e medidas de higienização".

No boletim divulgado na noite de ontem, mesmo momento em que Diniz divulgava o anúncio, Campos somava mais três mortes pela covid-19, e 42 novos casos da doença. No total, são 3016 pessoas contaminadas desde o início da pandemia, e 204 mortos.

"A gente conhece e entende a importância de cada atividade e a necessidade de elas serem retomadas. Estamos dando um passo de cada vez, sempre tomando as medidas necessárias para proteger a vida da população", discursou Diniz. "São mais de 200 leitos abertos para atendimento exclusivo às vítimas da Covid-19, milhares de vidas salvas. Mas, cada um precisa fazer sua parte, higienização das mãos, uso de máscaras e só sair de casa em caso de extrema necessidade".