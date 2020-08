Crianças abandonadas em casa são resgatadas pela polícia, que procura pelos pais

Campos — A polícia civil de Campos procura pelos pais de um bebê e uma criança abandonados dentro de uma casa no Jóquei. Na manhã de domingo, policiais militares forçaram a entrada na residência e encontram um menino de 1 ano e sua irmã de 2 anos sozinhos, com fome e sujos. Nem a mãe nem o pais dos pequenos foram encontrados até este momento, de acordo com a 134ªDP, onde o caso foi registrado.

Depois de passarem a noite inteira ouvindo o choro das crianças, que persistiu até pela manhã, os vizinhos chamaram a polícia. O casal de irmãos foi colocado sob a proteção do conselho tutelar, que o entregou a parentes. Os pais ainda são procurados.

A polícia civil disse que vai realizar diligências para apurar as circunstâncias do crime e localizar os responsáveis pelas crianças, que devem ser indiciados por abandono de incapaz.