Força-tarefa contra o coronavírus fecha bares, igreja lotada e apreende 50 motos em 'rolezinho' em Campos

Campos - Mais uma fim de semana, mais uma série de violações e desprezo pelas regras do isolamento social contra o coronavírus em Campos. A força-tarefa de combate à pandemia fechou um bar e dois quiosques, encerrou um culto em uma igreja e apreendeu inúmeras motos irregulares que participavam de um "rolezinho".

Semanalmente são apreendidas dezenas de motos irregulares em ações do agentes da prefeitura de Campos contra as infrações cometidas durante a pandemia do coronavírus - Divulgação prefeitura de Campos

O bar e os quiosques fechados pela operação dos agentes da prefeitura e da polícia funcionavam com atendimento presencial (o que ainda está proibido) e promoveram aglomeração de pessoas.

A igreja interditada realizava seu culto sem respeitar o limite de 30% da capacidade máxima, e todos os presentes nem sequer usavam máscaras, como exige as regras do decreto da fase amarela do plano municipal de retomada da economia.

Cerca de 50 motos foram retiradas de circulação em operação na Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo à 28 de Março, onde homens "desfilavam" com os veículos promovendo baderna e fazendo barulho, em violações tanto contra as medidas restritivas quanto contra o código de trânsito. Mais de 90 notificações foram emitidas.

"Agradeço a cada agente público que participou das operações, colocando sua vida em risco para preservar a população", disse Darcileu Amaral, secretário municipal de segurança pública. "Pedimos para que cada munícipe faça a sua parte, para que possamos voltar à normalidade", cobrou.

As denúncias contra infrações contra o isolamento pode ser feitas pelo Whatsapp da Superintendência de Posturas: (22) 998.168.364; e pelo telefone da Secretaria Municipal de Segurança Pública: (22) 981.752.058.