Parentes de rapaz decapitado tentam liberação do corpo para realização de enterro

Campos - Parentes de Guilherme Gomes Bravo, o adolescente cuja cabeça decepada foi encontrada no meio de uma rua em Guarus, estiveram no IML de Campos nesta manhã de segunda para acelerar a liberação de seu corpo, encontrado pela PM no sábado. O enterro de Guilherme deve ser realizado na terça.

Na semana passada, o rapaz de 17 anos foi morto e decapitado quando se dirigia de bicicleta para a casa de uma tia, no Parque Presidente Vargas, um bairro do subdistrito de Guarus. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. Guilherme não possuía antecedentes criminais e a família acredita que ele tenha sido assassinado por engano.

O corpo do adolescente foi achado pelos policiais próximo a uma instituição para recuperação de dependentes químicos, em Brejo Grande.

Como não havia perito de plantão em Campos no dia em que a cabeça de Guilherme foi achada, ela foi enviada ao IML de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. O que forçou o pai do jovem a ir até a cidade para liberar também a cabeça do filho.

A família, de posse de dois atestados de óbito, um para a cabeça e outro para o resto do corpo, espera a autorização da justiça para a realização do enterro.

