Mais 10 novos casos e três mortos pelo coronavírus em Campos

Campos — Com mais 10 novos casos de coronavírus confirmados nesta segunda, Campos chegou a 3876 no total desde o início da pandemia. Desses, são 258 mortos, com mais três confirmações no boletim de hoje. Com a grande oscilação no número de registros diários, é difícil avaliar em que estágio a epidemia de covid-19 está no município.

Apenas na sexta, foram 144 novos casos da doença. No sábado, mais 75. No domingo, outros 75. E no boletim de hoje, apenas 10. Na média dos últimos sete dias, são 67 novas confirmações da covid-19 em Campos.

Uma das explicações, segundo as autoridades médicas campistas é o tempo de análise e verificação dos dados, o que provoca, eventualmente, um represamento nos números. A Vigilância em Saúde reforça que os boletins diários não devem ser vistos como um balanço dos casos nas últimas 24 horas.



O órgão investiga ainda 9659 notificações de síndrome gripal, e 155 de síndrome respiratória aguda grave.

Quem apresentar sintomas de coronavírus deve primeiro ligar para a Central 192 para receber orientação de como proceder.