População abusa da flexibilização e Campos fica na iminência de voltar ao lockdown parcial

Campos - Campos caminha para uma reversão no processo de reabertura da economia. Depois de várias semanas de relaxamentos sucessivos que culminaram, há cerca de 10 dias, na liberação do funcionamento de bares, restaurantes e academias, o número de casos de coronavírus voltou a crescer acentuadamente e a lotação das UTIs aumentou. Começa a circular nos corredores da prefeitura a inevitabilidade da adoção da fase laranja, o lockdown parcial na escala de risco da pandemia de covid-19 estabelecida pelas autoridades de saúde municipal.

"Eu não sei como eles (prefeitura) vão fazer, mas vamos ter que voltar para o nível laranja", disse à reportagem um profissional da área médica que atua diretamente no enfrentamendo ao coronavírus e pediu para não ser identificado.

Campos está no estágio amarelo, nível intermediário do plano de retomada da atividade econômica da prefeitura, desde o início de julho. Mas ao longo desse período houve liberações graduais de setores importantes, como comércio de rua, igrejas, parques, shoppings. Com os bares, restaurantes, academias e clubes esportivos de volta às atividades, o único segmento importante que ainda se mantém de portas fechadas são as escolas, faculdades e universidades.

Desde a reabertura do comércio de rua, o Centro de Campos tem visto grande movimento - Jean Barreto

Caso se confirme, o retrocesso no processo de reabertura e a reinstituição de medidas mais rigorosas de isolamento se deverá, principalmente, pela irresponsabilidade e descaso de grande parte da população com a gravidade da covid-19.

No primeiro fim de semana de liberação dos bares e restaurantes, as calçadas da Avenida Pelinca, ponto nobre da vida social campista, ficaram cheias de pessoas circulando como se não atravessássemos uma pandemia que praticamente paralisou o mundo. Muitas delas, a maioria jovens e adolescentes, circulavam sem máscaras, desrespeitando o decreto municipal que torna o item obrigatório.

No Dia dos Pais, os restaurantes encheram. As exigências para seu funcionamento foram cumpridas: controle de acesso, diminuição do número de mesas, garçons com luvas, máscaras e face shield, cardápio com QR code para que o cliente pudesse fazer a leitura dos itens no próprio celular. No entanto, do lado de fora, filas e filas de gente aglomerada que ansiava há meses pela oportunidade de se reunir.

"Se as pessoas respeitassem as regras e levassem a sério a doença, poderíamos de fato ter reaberto algumas coisas", avaliou um médico ouvido pela reportagem, que confirmou que mesmo com a entrada na fase amarela a ocupação dos leitos de hospitais caía gradativamente, até a semana passada, quando aumentou a internação de pacientes com sintomas da covid-19.

Fiscal da Superintendência de Posturas observa loja que desrespeitou o decreto do lockdown, em Campos - Divulgação prefeitura de Campos

Os hospitais particulares da cidade confirmaram nos últimos dias uma demanda maior pelos leitos de UTI, mas ainda com alguma margem de segurança. No Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (CCC), centro de referência montado pela prefeitura ainda em março, quando a cidade notificava pouquíssimos casos, a ocupação dos leitos de tratamento intensivo superou os 70%, conforme apurou a reportagem. Há muitos leitos clínicos disponíveis, porém.

"Mas não dá para reabrir bares e academias. A frequência de higienização dos equipamentos de uma academia é impossível de ser realizada. E você teria que trocar a máscara de 20 em 20 minutos, por causa do suor", exemplificou um outro profissional da linha de frente, que se disse cansado do embate diário com o coronavírus há pelo menos quatro meses.

Fiscais da Secretaria de Segurança Pública de Campos fecham estabelecimento aberto irregularmente durante o lockdown - Divulgação prefeitura de Campos

A pressão de empresários e comerciantes pela flexibilização do isolamento também foi fator para o que pode ser apontado por alguns como uma precipitação por parte do poder público. No entanto, o prefeito Rafael Diniz alertou, ao anunciar cada etapa da reabertura, para o risco de ser forçado a apertar as proibições novamente caso a população não contribuisse com o esforço de se equilibrar a demanda da economia com a necessidade prioritária de preservar vidas.

Como acontece com crianças desobedientes, parece que o castigo não vai tardar.