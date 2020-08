Para evitar volta ao lockdown, prefeitura anuncia novas proibições e quer que multa vire lei

Campos — Num último esforço para evitar o recuo ao lockdown parcial, a prefeitura de Campos vai aumentar o rigor no combate a violações e abusos cometidos contra as regras impostas para a flexibilização do isolamento social. Nas últimas semanas, a liberação gradual de atividades como igrejas, comércio de rua, shoppings, e mais recentemente bares, restaurantes e academias, levou a um crescimento de casos de coronavírus e ao risco de retrocesso no plano de retomada da economia.

O prefeito Rafael Diniz vai enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê multa em caso de descumprimento de qualquer medida do plano de retomada, em especial no que diz respeito a aglomeração e ausência do uso de máscara. Também no texto estará a previsão de multa e suspensão do alvará de funcionamento, com fechamento imediato, do comércio que não obedecer às exigências das autoridades de saúde pública.

“Houve uma clara piora (nos índices de contágio de covid-19). Mas estamos monitorando atentamente, e ainda podemos ficar na fase amarela”, garante Fábio Bastos, subsecretário de governo. “Se as pessoas cumprirem as novas determinações, confiamos que não vamos precisar recuar”.

Ao anunciar a manutenção da fase amarela, de atenção máxima, por mais uma semana, Diniz vai aplicar novas restrições, por enquanto limitando parcialmente o funcionamento de bares e restaurantes, na tentativa de escapar da proibição total.

Será proibido a venda e o consumo de bebida em público, o que visa coibir os vencedores ambulantes que costumam se dirigir aos lugares de concentração de públic; e também fica vedada a venda de mercadorias na modalidade de takeaway (retirada na loja) depois das 23h.

“Estava acontecendo muita aglomeração na frente desses locais, os bares, principalmente. Com essas medidas, acreditamos que vamos conseguir atacar essa questão sem precisar prejudicar os negócios que estão agindo dentro das normas”, diz Bastos, que destaca que outros setores, como o comércio de rua, os restaurantes, e até os shoppings têm cumprido os protocolos com rigor.

A promessa é de que haverá ainda um aumento de efetivo das equipes de fiscalização e de suas rondas pelo município. Desde o início da pandemia de covid-19, mesmo quando Campos esteve sob lockdown total, os bairros mais periféricos e os distritos mais afastados do centro urbano concentraram inúmeras denúncias de desrespeito ao isolamento.

A prefeitura também vai ampliar o número de barreiras sanitárias nos acessos a pontos importantes do município. Além das atuais, postadas nos acessos da BR-101, e na saída da cidade rumo ao Porto do Açu, serão montados bases de controle na chegada a Lagoa de Cima e à comunidade praiana de Farol de São Thomé, importantes pontos turísticos da região.