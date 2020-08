Defesa Civil entra em ‘estágio de vigilância’ com chegada de frente fria a Campos

Campos — A Defesa Civil de Campos entrou em “Estágio de Vigilância”, na expectativa pela chegada da frente fria que se desloca do Sul do país rumo ao Norte. O coordenador do órgão, Edison Pessanha, tranquiliza a população de que não há indícios de que, desta vez, a passagem do fenômeno climático, prevista para esta sexta, vai trazer grandes consequências à cidade.

“Mas essas previsões mudam muito e temos que estar atentos. Inicialmente, a previsão é de pouca chuva, mas vamos seguir monitorando os boletins dos institutos de meteorologia, para estarmos prontos para possíveis ações”, destacou Pessanha.

De acordo com o Instituto Climatempo, a frente fria já está no Sul do país e deve chegar a São Paulo nesta quinta (20), com ventos fortes, derrubando rapidamente a temperatura e provocando chuvas e ressaca em grande trecho do litoral. No estado do Rio, as precipitações devem ser menos intensas.

"Normalmente ela perde força ao avançar para o Norte, mas não dá pra ter certeza, temos que acompanhar", disse o coordenador.