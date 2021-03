Ano letivo em Campos teve início em 1º de fevereiro de forma virtual. Foto: Ascom/Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/03/2021 18:59 | Atualizado 11/03/2021 19:14



CAMPOS - Está em vigor o novo decreto assinado ontem (10) pelo prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho que define restrições para atividades econômicas e sociais com foco em evitar a propagação do novo coronavírus. O documento mantém a proibição de aulas presenciais, em estabelecimentos escolares públicos e privados. A implementação do modelo de ensino híbrido, tanto nas redes públicas municipal e estadual, quanto na rede particular, será reavaliada mediante a modificação do cenário epidemiológico e, quando autorizado, observará as regras e fases acordadas junto ao Ministério Público Estadual.



De acordo com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, professor doutor Marcelo Feres, o ano letivo em Campos teve início em 1º de fevereiro de forma virtual, com o Projeto de Recuperação da Aprendizagem que visa reduzir os impactos dos prejuízos de 2020, ocasionados pela pandemia do novo coronavírus e agravados pelas decisões tomadas pela antiga gestão da Educação, que deixou o município sem nota do Ideb no ano passado.



"A Prefeitura vem oferecendo apoio pedagógico, apostilas, oficinas, capacitações, vídeo-aulas, dentre outros serviços, por meio do Portal do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE) - pae.seduct.campos.rj.gov.br - lançado na abertura do Ano Letivo, e da página do YouTube da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Além disso, estamos ofertando apostilas físicas aos alunos sem acesso à internet, a fim de garantir o ensino-aprendizagem e evitar a exclusão tecnológica", disse Marcelo.



O município de Campos divulgou nesta quinta-feira (11), 106 novos casos confirmados da Covid-19, e mais cinco mortes. Foram quatro homens e uma mulher, com idade entre 90 e 66 anos. Desde o início da pandemia o município registrou 22.020 casos confirmados de Covid-19 e 20.023 recuperados. O município está na Fase Amarela, ou seja, nível 3 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais.