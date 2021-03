O projeto de lei de autoria do vereador Anderson de Matos (Republicanos) vai seguir os protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/03/2021 12:06 | Atualizado 16/03/2021 12:09



CAMPOS - O prefeito Wladimir Garotinho sancionou o projeto de lei 9.032, publicado nesta segunda-feira (15), no Suplemento do Diário Oficial, que classifica as igrejas como atividades essenciais em todo o município de Campos durante a pandemia.



"Esse projeto de lei é um marco importante para o município. Estamos passando por uma situação muito difícil no Brasil e em Campos não é diferente, cerca de 70% dos leitos estão ocupados. Precisamos diminuir o fluxo e por isso é importante os templos sigam as medidas de restrição. O papel da igreja é de suma importância para orientar, pregar evangelho e confortar nossa alma", disse o prefeito.



Wladimir reforçou que os templos deverão seguir medidas sanitárias como ocupação limitada dos assentos, distanciamento social, aferição da temperatura na entrada e uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.