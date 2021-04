Cuidados preventivos devem ser mantidos e, a partir de segunda-feira (12), comércio volta a funcionar de segunda a sexta. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/04/2021 20:04 | Atualizado 09/04/2021 20:06

CAMPOS- A Prefeitura de Campos manteve a fase vermelha - nível 5 - no Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais no Município e, através do decreto 121/2001, publicado nesta sexta-feira (9), estabelece algumas flexibilizações às medidas de restrição adotadas anteriormente. As autoridades de saúde reforçam que os cuidados de prevenção devem permanecer para evitar a disseminação da Covid-19.

O decreto entra em vigor a partir de segunda-feira (12). Shoppings, comércio em geral e academias poderão funcionar em horários diferenciados de segunda a sexta-feira, conforme previsto em decreto. Crianças menores de 10 anos não poderão entrar em estabelecimentos liberados para funcionar, como farmácias (24 horas) e os que comercializem alimentos, como mercados e supermercados, conforme Artigo 2º do decreto, onde deverá ser respeitada a capacidade de 50% da lotação e o funcionamento permanece até às 20h.



As lojas de rua funcionarão das 9h às 16h e os shoppings centers, das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira, obedecendo os protocolos “regras da vida”. As academias estão liberadas, mas atividades aeróbicas só ao ar livre. Os restaurantes também poderão funcionar, mas apenas no sistema take away.

As academias e similares ficam autorizadas a funcionar, no horário das 6h às 20h, com uso obrigatório de máscara, álcool gel e desde que observadas as seguintes condições: que seja respeitado o limite de 30% da capacidade de lotação de alunos; fica vedada utilização dos aparelhos ergométricos, tais como esteiras, bicicletas e similares; em ambientes fechados; as atividades aeróbicas somente poderão ser praticadas ao ar livre; os banheiros não poderão ser utilizados para banhos e trocas de roupa.



Fica permitida a prática de atividades esportivas individuais ou em dupla, ao ar livre, apenas aos maiores de 10 anos. Estabelecimentos bancários, com horário de atendimento das 7h30 às 16h, limitando-se a 50% a capacidade de lotação dos clientes, sendo responsabilidade dos estabelecimentos garantir que o acesso em suas dependências se dê de maneira ordenada, de forma a evitar aglomerações, inclusive nas áreas externas.

Fase vermelha



Apesar do relaxamento das medidas, Campos segue na fase vermelha (nível 5). Segundo o decreto editado nesta sexta, está vedando a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, parques, equipamentos, locais e praças públicas entre as 22h e as 5h, com exceção dos profissionais e serviços de saúde, incluindo farmácias, forças de segurança, vigilantes, Vigilância Sanitária, Postura Municipal, advogados no exercício da profissão, serviços de telecomunicação e energia, e demais emergências. As pessoas terão que comprovar por meio de Carteira de Trabalho, funcional, crachá, contrato de trabalho ou qualquer outro documento idôneo o deslocamento em razão de trabalho. Todos os eventuais deslocamentos deverão ser esclarecidos à autoridade pública em caso de abordagem.