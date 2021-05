Parlamentar irá à Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana e Campos entre os dias 5 e 8 deste mês. Foto: Divulgação.

CAMPOS - A deputada federal Clarissa Garotinho (Pros) retoma, entre os dias 5 e 8 deste mês, a visita a municípios fluminenses para anunciar emendas parlamentares que ajudarão as cidades no enfrentamento às graves restrições orçamentárias em que se encontram. No primeiro dia, amanhã (5), a parlamentar se encontrará com prefeitos, secretários e vereadores de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé. O cronograma prevê ainda, ao longo da semana, agendas em Quissamã, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana e Campos dos Goytacazes.





Cumprindo os protocolos de segurança exigidos pela pandemia, as visitas servirão também para discutir novas parcerias, a exemplo do que já está sendo feito com as prefeituras de Rio Bonito, Volta Redonda, Três Rios, entre outras. Rio Bonito e Três Rios, por exemplo, já tiveram reuniões com ministérios para apresentação de projetos importantes para as áreas de Turismo e Assistência Social, sempre com a intermediação da deputada Clarissa Garotinho.



“Sei o quanto é importante neste momento as prefeituras terem ajuda de recursos e de parlamentares com trânsito em Brasília. Estamos vivendo uma pandemia com graves efeitos sobre a população e sobre as finanças dos municípios. Por isso, estou colocando nosso mandato à disposição das cidades. Tenho certeza de que vamos vencer a Covid, o desemprego e a crise social”, diz Clarissa Garotinho.





Casimiro de Abreu



A primeira cidade a ser visitada, desta vez, será Casimiro de Abreu. Acompanhado de alguns de seus secretários, o prefeito da cidade, Ramon Gidalte (Cidadania), receberá Clarissa em seu gabinete às 11h, na Rua Padre Anchieta 234, Centro. Na ocasião, Ramon e Clarissa discutirão sobre a emenda destinada pela parlamentar, este ano, para a construção de uma unidade de saúde básica (USB) no bairro de São João, segundo distrito do município.





Em seguida, os dois seguirão para o sítio agrícola na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, onde a deputada conhecerá projetos relacionados ao plantio de açaí, maracujá e o tanque de pesca. A ideia é que Clarissa leve demandas do setor agropecuário de Casimiro ao governo federal. As agendas são abertas à imprensa.





“Essa dotação financeira, no valor de quase R$ 500 mil, será de grande importância para as ações de saúde pública, principalmente neste momento em que temos todos os olhos e atenções voltados para o enfrentamento à pandemia do coronavírus”, disse o prefeito.





Rio das Ostras



A segunda agenda desta quarta-feira será na cidade de Rio das Ostras, com chegada prevista para as 14h30. Na ocasião, ela será recebida para um café com a primeira-dama, Adriana Borba, e pela secretária municipal de Bem-Estar Social, Eliara Fialho. Em seguida, o grupo irá ao gabinete do prefeito, Marcelino Borba (PV), onde ele agradecerá uma emenda de cerca de 500 mil para o turismo local. Também serão discutidas novas parcerias, algumas delas para o setor de Bem-estar Social e para o de Tecnologia. Essas agendas serão fechadas.



“Rio das Ostras já não é rica como há muitos anos. Nossa arrecadação de royalties caiu muito e, em toda a história desde nossa emancipação, ficamos dois meses zerados de repasses. Fico muito feliz em poder receber a deputada e, juntos, pensarmos em soluções conjuntas entre Executivo municipal e Legislativo federal para ajudarmos nossa cidade”, afirma Marcelino.







Macaé

A terceira parada amanhã é no fim do dia, às 18h, em Macaé. O prefeito Welberth Rezende (Cidadania) receberá Clarissa em seu gabinete, na Avenida Presidente Sodré 534, Centro. Estará presente também o presidente da Câmara dos Vereadores local, Cesinha, do mesmo partido da deputada federal, além de secretários da prefeitura. No encontro, será anunciada uma emenda de mais de R$ 1 milhão para a Secretaria de Mobilidade Social, prevista para ser usada em melhorias no sistema de esgotamento sanitário da cidade.



"A integração de Macaé com os representantes políticos da região no Congresso federal é fundamental para o nosso progresso. Por isso, o esforço de parlamentares como Clarissa Garotinho é tão importante para nós", afirma Welberth Rezende.





Demais agendas



No dia 6, a agenda inclui visita a Quissamã, às 9h; a Cardoso Moreira, às 13h; e a Bom Jesus do Itabapoana, às 16h30. No dia 7, sexta-feira, Clarissa participa da inauguração do Restaurante Popular de Campos. Em todas as ocasiões, ela vai anunciar emendas para as cidades já no orçamento deste ano, além de discutir parcerias.