A operação Lótus está sendo coordenada no Rio de Janeiro pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/05/2021 17:30 | Atualizado 18/05/2021 18:51

CAMPOS - Policiais de vários estados cumpriram nesta terça-feira (18) mandados contra suspeitos de compartilhar fotos e vídeos contendo imagens de sexo com crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as investigações identificaram diversos grupos que trocavam os arquivos pela internet.

No estado do Rio, os agentes cumpriram nove mandados na cidade do Rio de Janeiro e em municípios de Macaé e Campos (no norte do estado), Niterói e Duque de Caxias (no Grande Rio). A operação Lótus foi coordenada no Rio de Janeiro pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Publicidade

‘Imagens estarrecedoras’

Segundo o delegado Adriano França, titular da Dcav, em um ano de investigações, a especializada identificou diversos grupos que trocavam fotos e vídeos “com imagens estarrecedoras”. Até bebês apareciam no material pornográfico interceptado, de acordo com as investigações.

Publicidade

Alvos por estado

Bahia: 5

Ceará: 3

Distrito Federal: 1

Espírito Santo: 3

Goiás: 5

Maranhão: 1

Mato Grosso: 2

Minas Gerais: 6

Pará: 4

Paraná: 1

Pernambuco: 2

Piauí: 1

Rio de Janeiro: 9

Rio Grande do Norte: 1

Rio Grande do Sul: 6

Rondônia: 1

Santa Catarina: 1

São Paulo: 15

Sergipe: 1



%MCEPASTEBIN%