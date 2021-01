Por O Dia

Publicado 12/01/2021 00:00

O Banco de Leite do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna, Duque de Caxias, está convidando as mães que estão amamentando a doar leite materno, a fim de manter abastecido o estoque da unidade. Após as festas de fim de ano e recessos, os bancos de leite tendem a diminuir seus estoques.

Segundo a secretaria de Saúde e Defesa Civil do município, o hospital conta com equipe de enfermagem que vai até a casa da doadora, caso ela não possa ir pessoalmente, além de contar com espaço equipado para receber as doadoras. Durante a doação, as mães recebem todo o suporte da equipe. A unidade atende cerca de 300 prematuros por ano, através do banco de leite materno.

Ainda segundo a Prefeitura, neste momento, o hospital conta com 21 doadoras. Em dezembro foram realizadas 19 mil atendimentos e 100 visitas domiciliares. Além de doar, as mães que tiverem dificuldade em amamentar também podem entrar em contato com o hospital, para receber orientações da equipe técnica.

As mães que se interessarem podem entrar em contato com o setor de banco de leite do HEAPN, pelo número 3675-0910.