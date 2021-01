Por O Dia

Publicado 12/01/2021 00:00

Janeiro é mês do melhor da música ao vivo para alegrar as noites de happy hour dos clientes do TopShopping. Da MPB ao Rock, passando pela Bossa Nova e o Samba, os shows acontecem de terça a sexta-feira, a partir das 19h, e aos domingos, às 18h, nas Praças de Alimentação dos 2º e 3º piso.

Dando início às apresentações, hoje, a cantora Thati Moraes sobe ao palco do Top Music, na Praça de Alimentação do 3º Piso. Com um repertório amplo que vai da Bossa Nova a hits internacionais, passando pela MPB, Pop e Rock, Thati está há mais de 10 anos na estrada e participou de diversos projetos musicais e culturais.

Amanhã é a vez da banda Merlin comandar o público. Formada em 2009 por Joãozinho, Thiago Martins, Ari Jr. e Anderson Oliveira, o grupo alia a performance musical com carisma a um repertório diferenciado, transformando cada show em uma experiência única. A apresentação da banda Merlin acontece na Praça de Alimentação do 2º Piso.

Na quinta, quem passar pela Praça de Alimentação do 3º piso poderá curtir o som do cantor Guga Sabatiê. Compositor há mais de 15 anos, Guga consegue colocar sua identidade nas versões de músicas já conhecidas pelo público, trazendo de forma única e marcante o melhor da MPB e do Pop brasileiro. Seu repertório inclui canções de Djavan, Roupa Nova e Milton Nascimento, entre outros.

Na sexta-feira, dia 15, comemorando o aniversário de 188 anos de Nova Iguaçu, o TopShopping recebe o cantor Heverton Castro. Semifinalista do The Voice Brasil da Rede Globo, Heverton preparou um repertório que inclui artistas renomados, como Lulu Santos e Tim Maia. O artista se apresenta na Praça de Alimentação do 2º Piso.

Já no domingo, o cantor João Carvalho promete animar os clientes. João iniciou sua trajetória na música aos 12 anos com aulas particulares e projetos pelo bairro do Méier, onde morava, até chegar à escola de música Villa Lobos. Hoje, o cantor traz na bagagem um trabalho versátil e consolidado. A apresentação de João Carvalho será na Praça de Alimentação do 3º piso.

O Top Music acontece de terça a sexta-feira nas Praças de Alimentação do 2º e 3º Piso, a partir 19h, e aos domingos, a partir das 18h. O evento é gratuito.

Vale ressaltar que o TopShopping segue todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridades competentes para o combate à Covid-19, a fim de garantir a segurança dos clientes.