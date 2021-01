Por O Dia

Publicado 14/01/2021 00:00

A prefeitura de Mesquita esta oferecendo vários cursos profissionalizantes e de artes gratuitos para as mulheres moradoras do município, focando em políticas públicas para mulheres. Os cursos são oferecidos no Espaço da Mulher Mesquitense, com inscrições a partir da próxima segunda-feira, dia 18.

Serão 300 vagas para cabeleireira, barbeira e Artesanato, além de Pilates e Zumba que, segundo a prefeitura, preveem "a felicidade e independência financeira das moradoras". Ainda segundo a prefeitura, está prevista ainda a realização do curso de Cuidadora de Idosos, em parceria com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

Os cursos seguem as determinações de prevenção sanitária ao coronavírus, com disponibilização de álcool em gel, distanciamento social e exigência do uso de máscara para as participantes e professoras.

Serviço

Local de Inscrição e aulas: Espaço da Mulher Mesquitense

Endereço: Rua Libânia, 195, Vila Emil

Documentos: Identidade, CPF e comprovante de residência

Para o curso de Cuidadora de Idosos é necessário comprovante de conclusão do Ensino Fundamental.