Por O Dia

Publicado 14/01/2021 00:00

Estão abertas as inscrições para a tradicional Colônia de Férias Firjan SESI em todo estado do Rio de Janeiro. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a edição 2021 acontecerá no formato virtual entre os dias 25 a 29 de janeiro. Trata-se de uma proposta leve, lúdica e recreativa para crianças de 6 a 10 anos terem muita diversão sem renunciar à segurança. As atividades interativas vão acontecer ao vivo, sempre das 10h30 às 12h.

Neste ano, as atividades foram adaptadas para o espaço doméstico. Oficina Cozinha Brasil Kids, Ritmos Kids, Jogos Interativos, Jogos Educativos, Gincanas, Brincadeiras Cantadas e Momento Mágico são alguns dos desafios propostos para a garotada. Tudo isso desenvolvido por profissionais qualificados da Firjan SESI.

Para participar, basta preencher o formulário de interesse disponível em www.firjan.com.br/coloniadeferias. Os preços variam entre R$ 41 e R$ 50 e levam em consideração a política interna de descontos para vínculos e perfis específicos. Associados Firjan, estudantes da Firjan SENAI SESI e ex-coloninhos, por exemplo, têm direito à dedução.