MC Frank Reprodução

Por LUCIANO PAIVA

Publicado 10/04/2021 13:49 | Atualizado 10/04/2021 13:50

O DIA que agora teme por sua vida. O cantor está preso na 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara, em Jacarepaguá, mas ela acredita correr perigo porque ele não ficará muito tempo detido. Segundo a estudante, Frank não aceita o fim do relacionamento — eles se separaram em dezembro depois de 13 anos juntos — e o fato dela já ter uma outra pessoa em sua vida. Assustada e abalada, a ex-mulher de MC Frank, a estudante de nutrição Karine Eletherio, vítima de agressão por parte do funkeiro na última sexta-feira , revelou aoque agora teme por sua vida. O cantor está preso na 32ª Delegacia de Polícia, na Taquara, em Jacarepaguá, mas ela acredita correr perigo porque ele não ficará muito tempo detido. Segundo a estudante, Frank não aceita o fim do relacionamento — eles se separaram em dezembro depois de 13 anos juntos — e o fato dela já ter uma outra pessoa em sua vida.

"Moro sozinha com os meus filhos (duas crianças de dez e oito anos) e essa semana permite que as crianças passassem uns dias com ele. Inclusive, o Frank foi muito educado ao falar comigo ontem (sexta) e me pediu para buscar as crianças porque ele iria se internar em uma clínica de reabilitação hoje. Disse que queria mudar de vida e tudo mais. Ele fez tudo de maneira premeditada. Quando cheguei na porta do condomínio, ele já estava na porta me esperando e drogado. Abriu a porta do meu carro e tentou me jogar para o banco do carona, já me batendo. Eu abri a porta do carona, me joguei para a rua, mas ele deu a volta, me puxou pelos cabelos e me arrastou pelo asfalto diversas vezes", contou Karine.

Ainda de acordo com o relato da estudante, várias pessoas apareceram para ver o que estava acontecendo, mas ninguém parou para ajudar. Somente depois de muitos socos, xingamentos e pontapés, um conhecido do cantor interveio e o fez parar com as agressões. Muito machucada, ela foi acolhida por uma mulher e foi levada para o interior de um estabelecimento.

"Ele estava armado. A intenção dele era sair comigo dali da porta do condomínio de carro a qualquer custo. Eu estou muito machucada. Ele disse na delegacia que não lembrava o motivo das agressões. Mas depois disse que sabia que eu tenho um namorado. Ou seja, o motivo foi ciúme. Estou com medo dele me matar. Tenho três Marias da Penha contra ele. Nada foi feito", desabafou.

NA HORA CERTA

Procurada, a equipe que gerencia a carreira do funkeiro disse apenas que, no momento certo, MC Frank vai dar a sua versão dos fatos. No Instagram, a conta do artista seguia a rotina normal de postagens nos stories.

De acordo com o delegado Alessandro Petralanda, titular da 32ª DP (Jacarepaguá), a informação de que o MC estava armado não procede. Ele limitou-se a dizer que o delegado de plantão ainda está na etapa de colher as informações sobre o caso.