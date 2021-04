Portela fechou o primeiro dia de desfiles Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Thiago Gomide

Publicado 12/04/2021 09:00

1923. Pense em dois blocos em Oswaldo Cruz.



O primeiro era o infantil "Quem Fala de Nós Come Mosca". À frente estava Dona Esther Rodrigues, mulher importantíssima para o Carnaval. A casa dela era frequentada por Donga, Pixinguinha, Candeia...O bloco, evidente, por causa da criançada, rolava de manhã.

Pela noite os adultos se divertiam no "Baianinhas de Oswaldo Cruz", bloco criado por, entre tantas pessoas, Antônio Caetano e Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da Portela.



Parecia até que os dois blocos se completavam. E se completavam mesmo.

Um detalhe chamava atenção: somente o infantil tinha permissão da polícia, dos órgãos competentes. O dos adultos entrava na famosa aba. Mas quer saber? Ninguém sacava e segue o samba.



Essa realidade foi se arrastando até finalmente os dois blocos se unirem e formarem o "Conjunto de Oswaldo Cruz".



O nome durou pouco, mas foi o tempo suficiente para vencer o primeiro conhecido concurso de sambas em 1929, organizado pelo Zé Espinguela, um dos fundadores da Mangueira.Em pouco tempo já se chamava “Quem nos faz é o capricho” e, em seguida, “Vai como pode”.

Nessas mutações de nomenclatura, o genial pintor e compositor Heitor dos Prazeres já estava super envolvido, inclusive ele desenhou a bandeira do “Quem nos faz é o capricho”.



Por causa do nascimento da escola de samba "Deixa Falar", a primeirona da história, os blocos acabaram se organizando para terem esse título.



É nesse contexto que dona Esther, extremamente bem relacionada, vai até o delegado Dulcídio Gonçalves. Ela foi pedir a renovação da licença do “Vai como pode”.



Dulcídio balançou negativamente a cabeça. “Esse nome não é digno de uma escola de samba. Bota Portela. Grêmio Recreativo e Escola de Samba Portela”, indicou.



Tinha motivo: a turma se reunia na estrada do Portela.



A Águia se tornou o símbolo por causa de Antônio Caetano, que é considerado o primeiro carnavalesco.



Há duas teorias para essa escolha: uma diz que o bicho foi escolhido pensando em Natalino José do Nascimento, Natal, patrono da escola, que berrava que a Portela deveria desfilar como uma águia, e a segunda vai defender que Antônio Caetano escolheu o bicho para a bandeira da escola porque a águia voa alto.



De qualquer maneira, ela está voando desde o começo da década de 1930. E sem dúvida é o símbolo mais esperado na Sapucaí.



No site oficial da Portela, a data de nascimento é 11 de abril de 1923, indo ao encontro do nascimento do bloco "Conjunto de Oswaldo Cruz".



A Portela, com esse nome que conhecemos, só depois do delegado Delcídio e, aí, meus caros e caras, estamos já na década de 1930.



Viva a águia. Viva a Portela desse colunista apaixonado pela escola.