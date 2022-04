Desfile na Marquês de Sapucaí - Cleber Mendes/Agência O Dia

Desfile na Marquês de Sapucaí Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 13:04

O mineiro Cândido Cunha não tava de bobeira desde moleque.

Aos 13 anos, percebeu que o sobrenome não tinha tanto força. O que fez? Com permissão do pai, mudou. Virou Cândido José de Araújo Viana



Bom orador e melhor ainda articulador, foi o que hoje conhecemos como governador de Alagoas e Maranhão.



Ganhou ainda mais poder com Dom Pedro II, onde chegou a ser professor do imperador e tutor da princesa Isabel, filha dele e quem assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, em 1888.



Como senador, criou a lei que exigia que os... senadores fossem tratados como "sua excelência".



Você sabe qual é a relação do Marquês de Sapucaí com o samba? Respondo: zero. E com o Carnaval? Zero também.



Morreu em 1875.

*

Como o Sambódromo se chamou Marquês de Sapucaí?

Era o nome da Avenida onde foi construído o...Sambódromo.

*

Quer saber mais sobre ele?

Fiz esse vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tá Na História (@tanahistoria)

*

Sambódromo também foi criado para ser um colégio

Dentro das arquibancadas da Marquês de Sapucaí há salas de aula.

O sambódromo também foi pensado para ser um complexo educativo.

Construído no começo da década de 1980, esse espaço, que tanto nos encanta com as escolas de samba, precisava também servir para a... Educação. Hoje, por exemplo, funciona o Complexo Escolar Municipal Avenida dos Desfiles.

Quer saber mais detalhes? Também fiz vídeo explicando e mostrando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tá Na História (@tanahistoria)

*



Ito Melodia

Comovente ver o amor do cantor e compositor Ito Melodia com a União da Ilha do Governador. A emoção do rapaz, um dos mais importantes intérpretes da nossa história, ao entrar na Avenida sempre balança a arquibancada.

Ito que mobiliza a massa e não necessariamente a escola. Isso é raro. Podem perceber.