Praia do FlamengoReprodução Internet

Publicado 06/05/2022 12:04

Não tinha pra Copacabana. Nem pra Ipanema. Barra? Nem pensar.

Na primeira metade do século XX, a praia do Flamengo era a princesinha de uma cidade que lutava para se posicionar como moderna, criativa e mundial. Pessoas dos mais diferentes cantos do Brasil (e até estrangeiros) se aboletavam nas areias limpas e no mar tranquilo do Flamengo.

A foto que ilustra essa coluna nos leva à esse período de ouro, onde o maior desafio era não deixar o queixo tocar ao chão dada a quantidade de beleza. Bem da verdade, o cenário, visto com cautelas, continua o mesmo, com o Pão de Açúcar nos brindando com todo seu esplendor.

Os anos 60 nos deram uma joia e um começo de desafio: o Aterro do Flamengo, que ganharia os traços paisagísticos de Burle-Marx, convidava o público a se entreter em um dos maiores parques públicos do planeta, entretanto, não por causa desse motivo, foi dada a largada para a queda de cuidados e o aumento de poluição nas águas que banham a praia do Flamengo.

Dos anos 80 para cá só assistimos a deterioração da nossa Baía. A praia de Botafogo, estendendo um pouco a orla, já não é nem cogitada como...praia. Alguns gatos pingados até aparecem para exercícios físicos, mas são tão poucos que é possível contar a distância.

Nessa semana, o ótimo repórter Carlos de Lannoy, da TV Globo, mostrou que "a unidade de tratamento da Praia do Flamengo não está funcionando e o esgoto está sendo despejado na Baía de Guanabara" . Sim, há uma unidade de tratamento, que em priscas eras até deu sinais de vitalidade. Sim, não está funcionando. Sim, a turma está nadando no esgoto.

Os institutos, privados ou não, há tempos não recomendam o mergulho nas calmas águas do Flamengo.

A praia, que já foi referência no turismo, que tem uma das orlas mais lindas que conheço, que tem a segunda maior queima de fogos do Rio de Janeiro no ano novo, está sendo tratada assim. Isso porque ela está ao lado do Aeroporto Santos Dumont, uma das principais portas de entrada do município.



Perde todo mundo. A cidade. Os trabalhadores que encontram ali o sustento. Os frequentadores, como eu, que amam a região. O turismo.

Não adianta enxugar o sol com a peneira. Momento de cobrar que a praia seja melhor tratada, começando pelo...esgoto.

Caribrejo

A praia do Flamengo costuma ser chamada, carinhosamente, de Caribrejo, uma mistura de Caribe com...brejo.

É o jeito bem carioca de tirar sarro dos nossos mais intrínsecos problemas.

Fiz um vídeo contando essa história: