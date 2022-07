Cândido Portinari - Reprodução Internet

Publicado 19/07/2022 09:00

Qualquer exposição no CCBB, no centro do Rio, sempre me propicia uma curiosidade: como serão aproveitados os interiores dos antigos cofres, da época que era, de fato, uma agência do Banco do Brasil?



São espaços simbólicos, afinal ainda representam a máxima proteção. O que está dentro do cofre? é uma questão inevitável. Nada mais usual curadores aproveitarem essa característica para levarem o visitante à outra dimensão.

É o que acontece em "Portinari Raros". Como o nome já antecipa, são peças ou pouco ou nunca expostas do multifacetado artista nascido no interior de São Paulo. Em um dos cofres, há preocupações de Candido Portinari com a Segunda Guerra Mundial e o Nazismo.

Fiz um vídeo de 1 minutos para te mostrar os detalhes. Volto depois dele.

Candido Portinari tem azulejos reconhecidos, como o da Igreja de São Francisco, em Belo Horizonte (MG); quadros aplaudidos no mundo inteiro, como "Retirantes", em cartaz no Masp (SP); até o painel "Guerra e Paz", que está na sede da ONU, em Nova York, foi produzido por ele. Agora você vai conhecer a única cerâmica pintada pelo artista.

Apesar de ter nascido em Brodowski, o paulista morou muito tempo no Cosme Velho, Zona Sul do Rio Janeiro. Conheça no vídeo o lugar exato e curiosidades sobre o período carioca.