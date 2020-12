Gusttavo Lima e Mariana Rios Leo Franco/Agnews

Mariana Rios e Gusttavo Lima chegaram no mesmo dia em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, para passarem uma temporada no paradisíaco destino. Para muitos, apenas uma coincidência o fato de os dois desembarcarem no mesmo dia, no mesmo lugar. Mas a coluna conta o que realmente está rolando nos bastidores.



Apesar de a atriz negar envolvimento com o sertanejo, os dois estão, sim, vivendo um affair. Mas a negativa de Mariana tem uma razão: Gusttavo não quer e não pretende assumir publicamente qualquer nova relação - seja ela qual for - tão cedo, mesmo que os dois estejam solteiros e não devam nada a ninguém. A aproximação do novo 'casal' começou no último dia 12, nos bastidores da live Nº 1 - Villa Mix. Na ocasião, Gusttavo, com aquele leve toque de brincadeira deu em cima da Mariana, pediu o telefone dela e ela deu. Desde então eles estão juntos.



Mariana Rios chegou a Angra dos Reis em um jato enviado por Gusttavo para buscá-la em Araxá, Minas Gerais. Ela chegou a compartilhar nos stories do Instagram um pedaço da aeronave, mas logo depois voltou atrás e apagou o registro. Para pessoas ligadas aos dois o affair já não é segredo. Tanto que Mariana tem frequentado a casa do Marcos Araújo, dono da Audiomix, na companhia de Gusttavo. E por lá eles não fazem a menor questão de esconderem que estão juntos.



Gusttavo Lima está solteiro desde o fim do casamento com Andressa Suita, em outubro deste ano. Já Mariana está solteira desde que terminou seu noivado com o empresário Lucas Kalil, no início deste mês.