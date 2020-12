Mel Maia e Jean Lucas Reprodução Instagram

Publicado 31/12/2020 08:21

Mel Maia voltou a ser assunto na internet após posar abraçada e em clima de romance com o jogador Jean Lucas, que já foi do Flamengo e do Santos, mas hoje atua pelo Lyon, na França. Na foto em que a atriz de 16 anos e o atleta de 22 aparecem juntos, ele chama Mel Maia de "Minha Gata".

Logo começaram os rumores sobre Mel Maia ter engatado um novo namoro após o término com o também jogador João Pedro, de 19 anos. Mas a atriz tratou de negar o relacionamento em suas redes sociais. "Tá geral falando que eu e Jean estamos namorando. Vocês estão muito apressadinhos", escreveu Mel no Twitter.

Mel Maia segue solteira desde o fim do relacionamento com João Pedro, que jogou no fluminense e agora atua pelo Watford FC, na Inglaterra. Já João se casou com a influenciadora Carol Assis, em Londres.