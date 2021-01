Fiuk e Cristina Kartalian Reprodução

Um dia depois que Glória Pires publicou um vídeo divertido em suas contas nas redes sociais no qual canta que não é mãe de Fiuk ao ritmo de 'I gotta feeling', do grupo americano Black Eyed Peas, Cristina Kartalian entrou na brincadeira. Nesta quinta-feira (28), a artista plástica bateu no peito para se orgulhar do filho apontado como o galã do 'BBB 21' e também fez uma paródia com a música 'Sou Eu' do próprio cantor e ator. "Você não entendeu que a mãe de Fiuk, sou eu. Sou eu! Sou eu! Quem vai sempre te amar, sou eu... E ninguém tem esse lugar, só eu".

Mãe de Fiuk grava vídeo: "Quem sempre vai te amar sou eu" pic.twitter.com/W6oCwJVLP9 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) January 28, 2021

Cristina ainda confessou que está 'maratonando' o reality da Globo. "Adoro 'BBB' sempre acompanhei. Agora... o Fiuk chora, eu choro. Vou dormir quando ele vai. Estou nessa montanha-russa com ele", brincou a ex-mulher do galã Fábio Júnior com quem foi casada durante cinco anos. Os dois ainda tiveram mais duas filhas Tainá e Krizia.