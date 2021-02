Anitta Reprodução

Publicado 08/02/2021 16:59 | Atualizado 08/02/2021 17:00

Fã assumida do 'Big Brother Brasil', Anitta confessou não gostou nada da formação do paredão triplo desta semana com Juliette, Bil e Gilberto. A cantora revelou que está pensando em criar um reality em uma ilha com ex-BBBs e até adiantou alguns nomes como Lucas, Hariany e quem sair nesta segunda eliminação do 'BBB 21', de preferência Bil. Aliás, depois de descartar Arthur, ela avisa que tem interesse em pegar o modelo capixaba e professor de crossfit. "Se o Brasil votar eu pego o Bil (se ele quiser, claro) e é isso... bora jogar", brincou Anitta que pediu até ajuda aos patrocinadores. "Cadê meus patrocinadores para me ajudar a pagar isso?".

Anitta também não perdeu a oportunidade de entrar na brincadeira sobre 'pedir autorização para Lumena'. "Não consegui dormir porque veio uma pergunta na cabeça: Devo pedir autorização da Lumena sobre a ilha?", disparou a Poderosa.

Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados pq só ta dando errado... — Anitta (@Anitta) February 8, 2021

Lumena ou CONAR? Pra quem ligo primeiro? — Anitta (@Anitta) February 8, 2021

Não consegui dormir pq veio uma pergunta na cabeça.... devo pedir autorização da Lumena sobre a ilha? — Anitta (@Anitta) February 8, 2021

