Por O Dia

Publicado 11/02/2021 13:23 | Atualizado 11/02/2021 13:54

Um comentário de Ana Maria Braga, no programa 'Mais Você' desta quinta-feira (11), gerou polêmica nas redes sociais. A apresentadora vem sendo criticada após ter ignorado a intensidade do beijo dos participantes Gil e Lucas Penteado, na penúltima festa do 'BBB 21', e ter considerado o beijo entre Carla Diaz e Arthur, na noite de ontem, como um 'beijo de verdade'.

"A galera delirou, estavam esperando esse beijo há uma semana. Finalmente saiu um beijo de verdade neste BBB. Um beijo esperado, suado", disse a comandante do matutino, que acabou deixando muitos internautas chateados com sua declaração, uma vez que o beijo de Gil e Lucas é considerado pelo público o mais intenso até agora.

Nesta tarde, Ana Maria Braga usou o Twitter para se desculpar por sua fala equivocada. "Gente, eu falei pensando nos casais que estão na casa e esqueci do beijo do Gil e do Lucas. Me perdoem, vou deixar até uma foto aqui", escreveu a apresentadora ao compartilhar uma foto do beijão de Gil e Lucas.