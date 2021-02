Anitta beija Lipe Ribeiro em reality na ilha Reprodução Instagram

Depois do vídeo em que Anitta se esquiva de uma tentativa de beijo roubado do ex-Fazenda Lipe Ribeiro, a Poderosa finalmente cedeu aos encantos do influenciador e deu um beijão de tirar o fôlego no rapaz. Os dois estão neste momento confinados em uma ilha no Rio de Janeiro, participando de um reality de pegação idealizado pela cantora.

Anitta, que não esconde gostar de uma pegação, já adiantou que levou até alguns acessórios eróticos para o confinamento. “Vou levar vibrador, lubrificante e camisinha. Vai que a gente transa”, afirmou a cantora. Além de Lipe, outros famosos como Nicole Bahls, Gabi Lopes, Felipe Roque, Paulo Passini, Dfideliz, Duh Marinho, Sarah Fonseca e Eduardo Bravin também participam da nova atração.