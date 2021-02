Alessa Cristyne e Anderson Leonardo Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 05:00

fotogaleria Primogênita do vocalista Anderson Leonardo, do grupo Molejo, Alessa Cristyne, de 27 anos, tirou um espaço em sua agenda de trabalho com o pai cantor para se dedicar ao empreendedorismo. Há seis anos ela se divide entre ajudar com a administração do Molejo e trabalhar com decoração de festas. A empresa dela é uma homenagem ao pai e aos colegas de grupo. Alessa batizou seu empreendimento com o nome de uma das músicas de maior sucesso do Molejo: 'Brincadeira de Criança'. Em entrevista à coluna, Alessa não fugiu da raia e comentou a acusação de estupro contra o pai, demonstrou total confiança nele e ressaltou algumas das qualidades do cantor que poucos conhecem: "tem uma alma nobre", disse a empresária, que classificou as acusações como "contraditórias à personalidade e ao caráter de Anderson Leonardo".

Por que decidiu investir no mercado de decoração de festas? Já sabia que independente do nome do seu empreendimento ele seria uma homenagem ao teu pai e ao molejo?

Estou no ramo de festas e eventos já tem 6 anos. Sempre tive outros trabalhos paralelos à empresa. De início era um hobby, pois sempre fui apaixonada por essa área, mas no decorrer do tempo comecei a fazer cursos e me aprofundar mais sobre e vi que essa é a minha vocação. No começo tinha outro nome, mas com o tempo a empresa foi expandindo e tive que reformular algumas coisas, e uma delas foi a mudança de nome, pois como meu público alvo era infantil, atribuí o nome da música 'Brincadeira de Criança' ao negócio. Além de ser uma homenagem ao meu pai, tem tudo a ver com a empresa! Quando dei início ao projeto, não passava de um sonho, a gente sempre acha que não vai engatar, mas hoje em dia já tenho um ateliê e as coisas vão caminhando. Aos poucos as pessoas estão conhecendo os serviços prestados pela empresa, fazendo com que cresça cada vez mais e de forma orgânica!



O trabalho com o seu pai no Molejo ficou para segundo plano por conta dessa função de se dedicar ao empreendedorismo?

Ainda trabalho com ele. Em relação ao empreendedorismo, me organizo e sempre concílio as coisas do escritório com o Brincadeira de Criança. É uma correria, mas graças a Deus tenho uma equipe sensacional ao meu lado para me ajudar em tudo. O Brincadeira de Criança é como se fosse meu filho e minha equipe é como se fosse os padrinhos do meu 'filho'.

Essa semana foi seu aniversário. Como foi comemorar a data depois de toda essa turbulência? Como foi a sua comemoração? Seu pai foi?

Não comemorei do jeito que queria, primeiro porque estamos em uma pandemia, segundo que não estamos em clima de fazer uma comemoração maior. Foi bem intimista, apenas com a família e amigos mais próximos. Como foi algo bem reservado, fiz no próprio ateliê do Brincadeira de Criança, e como Decoradora de festas, qualquer comemoração tem que ter uma decoração, nem que seja só um bolo. Como disse anteriormente, tenho uma equipe maravilhosa e muitos parceiros na empresa, com isso tive alguns recebidos, mas não foi festa, bem longe disso! Aproveitei o momento para ficar cercada das pessoas que sempre estão comigo, como a minha mãe, meu pai, meu marido e alguns amigos bem próximos.



Como lidou com a bissexualidade do seu pai? Já sabia antes de explodir essas acusações ou descobriu através da imprensa?

Sobre as questões que envolvem meu pai, a única coisa que eu afirmo é que ele é um homem, com caráter e digno de todo respeito. Eu posso falar do Anderson pai e ser humano, pois as pessoas que conhecem apenas Anderson Leonardo ou Anderson vocalista do Molejo, às vezes confundem que ali tem uma pessoa com família, amigos, trabalho e por aí vai! É o que eu sempre digo: o Anderson também é pai, amigo, filho, irmão, avô e além de tudo isso, é um ser humano incrível. Quem o conhece sabe. É um pai que move montanhas pelos filhos. Poderia citar as inúmeras vezes em que meu pai, com pequenos gestos, mostra a sua personalidade e o quanto tem uma alma nobre, mas não posso influenciar ninguém pela minha visão de filha, então prefiro dizer que cabe ao público analisar os 34 anos de carreira artística que ele tem e nunca teve seu nome exposto de maneira negativa.

Está confiante de que teu pai vai conseguir provar a inocência dele nessa acusação de estupro?

Dentro de toda essa confusão, eu só fiquei pensando o quanto isso é contraditório à personalidade e ao caráter do meu pai. Dinheiro e fama não compram dignidade e caráter, isso nasce com a pessoa e tenho certeza que meu pai tem de sobra! Em 27 anos de vida sempre fomos uma família de verdade. Muitas pessoas até acham engraçado, pois minha mãe e meu pai, mesmo separados, são amigos até hoje. Isso só mostra o quanto ele é um cara do bem. Espero que tudo isso fique esclarecido, pois acredito na justiça de Deus. Ela não falha nunca!