21/02/2021

Demitido da SporTV no final de 2019, o narrador esportivo Paulo Stein fez uma revelação no canal 'Só Esportes' do Youtube, comandado por Ted Sartori e Anderson Firmino. Ao ser questionado o motivo de ter sido tão pouco aproveitado nos oito anos que passou na empresa, o jornalista detonou a antiga casa.

"Você sonha trabalhar na Globo? Muito jornalista sonha, a empresa paga bem, você sonha? Na TV Globo, locutor e narrador não podem ser gordos, lá não pode. Você conhece algum? A razão pela qual eu fui demitido foi por causa disso. Se você não fizer um regime e se manter no peso... O próprio Bonner já admitiu que vive fazendo regime. No jornalismo, você não tem repórter, apresentador gordo. Eu era um negócio fora de série ali porque eu tinha construído um nome, o antigo diretor era meu amigo, Mario Jorge Guimarães. Mas eu não fazia linha de frente justamente por isso e a história é essa aí, lá não pode [estar acima do peso]".

Stein ainda contou que a direção alegou que a sua demissão foi por corte de gastos, mas ele não acreditou. "Fui chamado na direção e me disseram que que estavam com dificuldade financeiras e que teriam que cortar gastos. Mas isso se mostrou uma mentira porque logo depois vários outros profissionais foram contratados", comentou.