Paula Thomaz abre queixa-crime contra Gloria Perez

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 05:00 | Atualizado 25/02/2021 06:28

fotogaleria Não, caro leitor, você não leu errado! A Paula Thomaz, que foi condenada e cumpriu pena pelo assassinato da atriz Daniella Perez, filha da Gloria Perez, abriu uma queixa-crime contra a autora da TV Globo. Tudo começou quando Gloria, no Facebook, respondeu alguns comentários de seus seguidores sobre o fato de Paula estar investindo na carreira artística de sua filha mais nova. Em uma de suas falas, Gloria afirmou que "essa criminosa não tem limites. Não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio (artístico) onde terá sempre como referência ser filha de uma assassina", escreveu a autora.

Paula Thomaz, que atualmente usa o sobrenome Peixoto, e o marido dela, Sérgio Peixoto, abriram um boletim de ocorrência contra Gloria e alguns dos seguidores da autora na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, no Centro do Rio, pelos crimes de ameaça e difamação. No depoimento, o casal cita algumas ameaças dos seguidores de Gloria como: "Vai Gloria, agora manda matar a filha dela" e "É bom ela colocar a filha sim, quem sabe acontece o mesmo e alguém tira a vida da filha dela da mesma forma. Aqui se faz, aqui se paga".

Gloria Perez já foi intimada a depor, mas em seu lugar enviou seu advogado para se inteirar da denúncia. Alguns dos seguidores da autora responsáveis pelas ameaças citadas no boletim de ocorrência também podem ser intimados. Até o momento o inquérito segue em fase de diligências e ainda não virou um processo.