fotogaleria Sthefany Brito usou suas redes sociais nesta quinta-feira (25) para compartilhar com seus seguidores uma situação delicada que passou com o filho, Enrico, de apenas três meses, nos últimos dias. O bebê precisou ser internado depois de apresentar sintomas como febre alta, tosse e espirros.

"O Enrico deu um susto na gente. No feriado do Carnaval, a gente viajou de carro para um lugar aqui perto do Rio. Na terça, o Enrico começou a tossir, espirrar e à noite, pela primeira vez na vida, teve febre. 38 de febre e fiquei desesperada. Demos remedinho, baixou a febre, mas ele continuou tossindo e espirrando. Na sexta, voltamos para o Rio e fomos direto para o pediatra. Ele avaliou o estado do Enrico e achou melhor internar. Do consultório, a gente foi direto para o hospital e foi horrível. Dá vontade de chorar toda a vez que eu lembro. Ele tão pequeno, daí fura, tira sangue, faz exame e bebê chora", começou a atriz, que assumiu estar gripada.

"Ele teve suspeita de pneumonia, mas graças a Deus não era. O Enrico teve uma bronquiolite. Não tinha a menor ideia do que era isso. É um vírus, que é muito comum em bebê. A gente não sabe como ele pegou. Pegou mesmo com todos os cuidados que a gente tem. Ele ficou dois dias internado. Duas noites sem dormir. Não tem um remédio para curar a bronquiolite. Ele terá um tratamento de suporte. Está fazendo fisioterapia respiratória em casa. Ele está melhor. Todo caidinho, mas todo risonho. Tem que cuidar para não evoluir para uma pneumonia", completou Sthefany Brito.