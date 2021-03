Jayme Matarazzo Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 08:45 | Atualizado 06/03/2021 08:46

O ator Jayme Matarazzo fez questão de não deixar passar em branco o aniversário de um mês do filho, Antônio, fruto do relacionamento com a publicitária Luiza Tellechea. O pai coruja compartilhou um registro em que aparece com o bebê no colo e dá para ver o bolinho na mesa da comemoração. "Um mês de vida do nosso amor", escreveu em uma publicação nos Stories de seu Instagram.