Whindersson Nunes homenageia a mãe, a sogra e a noiva no Dia Internacional da Mulher

Publicado 08/03/2021 14:50

Whindersson Nunes celebrou o Dia Internacional da Mulher nesta segunda-feira (8), e aproveitou a data para homenagear sua mãe, Valdenice Nunes, sua noiva, Maria Lina - que está grávida do primeiro filho do casal - e a sogra, Cássia Deggan. Em texto publicado no Instagram, o humorista chamou as três de 'rainhas' e ainda revelou uma curiosidade sobre a mãe de Maria Lina: ela já venceu um câncer.

"Hoje é o dia das mulheres mais porretas do planeta! Como pra bom entendedor meia palavra basta, como eu sei que conversas de mesa não contam 1% do que as pessoas vivem, eu posso imaginar tudo que vocês passaram nessa vida. Minha gatinha ali do meio tá sendo incrível com toda a novidade da gravidez, porque não é fácil, a baiguinha já já vai aparecer. Minha mãe casou pra sair da roça, hoje tá com mais de 30 anos de casada. A sogra já venceu foi um câncer", contou Whindersson, que ainda continou.

"Não vou chamar de guerreiras porque não gosto desse negócio de ter que lutar e sofrer por tudo a vida toda não, chega uma hora que deu, chega, os filhos tão tudo criado, agora é hora de vocês aproveitarem o melhor da vida e curtir. Vou chamar de Rainhas mesmo, porque rainha não faz, manda fazer", finalizou o influenciador.