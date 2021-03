AGN_1853891 - Rio de janeiro, BRASIL - Felipe Araujo de Maos dadas no shopping ,na barra da Tijuca Pictured: Felipe Araujo AgNews 29 JANEIRO 2020 BYLINE MUST READ: Edson Aipim/AgNews / AgNews Xico Silva telefone: (21) 98240-2501 email: [email protected] Caption Edson Aipim/AgNews / AgNews

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 18:03

Chegou aos ouvidos desta colunista que o namoro do cantor Felipe Araújo com a modelo Estella Defant subiu no telhado. Segundo fontes ligadas ao sertanejo, o casal enfrenta uma crise e já retirou do ar as fotos que tinham juntos no Instagram. Além disso, Estella deixou de seguir Felipe, mas o cantor ainda segue a moça. A coluna procurou Felipe Araújo, através de sua assessoria de imprensa, mas o sertanejo não deu um retorno até o fechamento desta nota.



Felipe Araújo e Estella Defant começaram a namorar em janeiro do ano passado. Recentemente, os dois haviam comemorado o aniversário de um ano de relacionamento e com direito a declarações mútuas nas redes sociais. Mas até as publicações comemorativas de aniversário de namoro já não estão mais no ar.