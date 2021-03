Helder e Alexia de Paula Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 05:00

Alexia de Paula, ex-mulher do jogador Helder de Paula, que atuou em grandes times como Bahia, Coritiba, Palmeiras e Santos, entrou na Justiça contra o atleta por, segundo ela, não arcar com suas obrigações como pai. Alexia afirma ter vivido um relacionamento abusivo com o ex, ter sido vítima de agressão física, psicológica e de ameaças constantes.

“Conheci ele com 17 anos. Sempre foi um merd*. Me propôs abortar nossa primeira filha, querendo me comprar com casa e carro. Na época fiquei com muito medo, me afastei e entrei na Justiça, pois ele se negava a arcar com os custos da minha gestação. Consegui pensão na Justiça e viver bem só eu e minha filha. Longe dele”, conta.

Publicidade



Separada há cinco meses do jogador, Alexia diz que, quando a filha completou 7 meses, Helder chamou as duas para construir uma família e morarem juntos em Curitiba, onde ele passaria a atuar pelo Coritiba, mas o comportamento dele não mudou. “Sempre foi um relacionamento muito conturbado, abusivo e tóxico. Vivi momentos bons, sim, mas a maioria era horrível. Agressor, ofensor, intimidador, rasgava as minhas roupas por ciúmes doentio, quebrava meus celulares. Totalmente desprovido de respeito por mim e pelos próprios filhos. Tão doente que em minutos voltava chorando pedindo perdão”.

A influenciadora digital conta que o relacionamento terminou de vez em outubro do ano passado, após ter se mudado com o ex para a terra natal dele, o Piauí. “A gente terminou uma vez em 2018, ficamos separados três meses e depois voltamos. Ficamos juntos até 2020. Já estávamos em Salvador de novo, saímos para o Piauí. Levei tudo meu. Só que eu já estava cansada, então na primeira briga que teve eu saí de lá. Ele não queria nem deixar eu sair, tanto que meus documentos e dos meus filhos foram furtados da

minha bolsa, desapareceram do nada. Tudo pra eu não conseguir viajar. Só consegui trazer uma mala de roupas. Tudo meu e dos meus filhos está lá ainda. Só consegui voltar porque eu tinha foto do meu RG e das crianças e tinha as nossas três certidões de nascimento”, conta.

Publicidade

Recentemente, há cerca de uma semana, Alexia teve uma discussão com ex via WhatsApp, após ter se recusado a aceitar uma ligação de vídeo dele. Nos prints divulgados por ela, o jogador faz ameaças de morte. “Eu deveria te matar na porrada, vagaba. Você é put*, vagaba. Eu deveria te quebrar e te matar

na porrada. Você fala que coitado de quem se envolve comigo. Coitado ao máximo de quem tiver alguma coisa com você. Eu tenho dó dessa pessoa. Se eu pudesse o alertar, eu faria com todo prazer do mundo pra ele ou eles não entrarem nessa. Você é put*, tem que ser tratada como put*, como vagaba”, escreveu Helder para a ex, que agora já está morando de novo com os filhos em Salvador.

A coluna entrou em contato com Helder através de mensagem direta pelo Instagram,mas não obteve resposta até o fechamento desta nota.