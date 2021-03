Dona Ana Maria e o Padre Fabio de Melo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:28

Em um desabafo na noite deste domingo (21), nas redes sociais, Padre Fábio de Melo deu uma triste notícia aos fãs: sua mãe, dona Ana Maria, precisou ser intubada na UTI, por conta do tratamento contra a Covid-19. Ela segue internada desde o último dia 15.

"A minha mãe continua na sua luta, bravamente resistindo e suportando. Ontem ela precisou entrar na respiração artificial. Em um primeiro momento, isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte, mas não. Hoje, mais lúcido e mais tranquilo, eu sei que é o melhor para ela", disse o padre nos Stories.



O religioso falou ainda que a mãe está com uma inflamação severa nos pulmões e a intubação é a melhor forma de tratar esse problema. "Os médicos estão muito confiantes e nós também. [...] Saber que ela está sendo bem cuidada e que estamos dando a oportunidade para ela sair disso, o que lamentavelmente muitas pessoas não podem fazer. Estou bem, estou em paz, estou muito melhor do que estava esses dias. Vamos seguir a vida enquanto ela está dormindo e o seu organismo lutando para se recuperar de tudo isso", concluiu Padre Fábio de Melo.

Publicidade

Dona Ana chegou tomar a primeira dose da vacina no último dia 4. No entanto, Padre Fábio diz que ela foi contaminada dias antes de se vacinar. "Nem imaginávamos que já era tarde. Quatro dias antes de ser vacinada, minha mãe precisou ser hospitalizada. Minha sobrinha, Cristiane Castro, a acompanhou. Ficaram um pouco mais de 24 horas no hospital. Dois dias depois do dia da vacina, a Cris começou ter sintomas. Fez o teste e deu positivo. Testamos minha mãe, mas deu negativo. Retiramos ela da casa, isolamos, tomamos todas as providências. Mas anteontem, minha mãe começou a ter um pigarro. Por precaução fizemos o teste e recebemos a pior notícia. Ela está com Covid. Hoje, logo cedo, precisou ser hospitalizada".