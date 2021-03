Marcela Mc Gowan Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 21:05 | Atualizado 22/03/2021 21:10

fotogaleria Um banho de cachoeira para lavar a alma e brindar o amor. Foi assim que Marcela Mc Gowan passou o dia nesta segunda-feira (22) ao lado da namorada, a cantora Luiza. O casal comemorou quatro meses do primeiro beijo e a ex-BBB ainda compartilhou uma foto fazendo topless. "Todos nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração', escreveu a médica um trecho do pensamento da escritora americana Clarissa Pinkola na legenda.

Mais cedo, Marcela usou seu perfil no Twitter para celebrar o primeiro beijo com a namorada: "4 meses do beijo que me fez pensar: é, f*deu", brincou a médica.



