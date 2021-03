Naldo em entrevista ao youtuber Bruno de Simone Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 05:00

fotogaleria Em entrevista ao youtuber Bruno de Simone, no canal ‘Na Real’, no Youtube, Naldo Benny falou um pouco sobre o cantor americano Chris Brown, de quem ele sempre se declarou muito fã. Em um rápido bate bola com Bruno de Simone, Naldo entregou algumas curiosidades sobre sua relação com o rapper. “Sonho gravar com o Chris Brown. Me arrependo de não ter fumado maconha com o Chris Brown lá em Miami. Eu nunca fumei maconha”, confessa o cantor. A entrevista vai ao ar às 11h desta quarta-feira (24).

Sem papas na língua, Naldo também respondeu o local mais inusitado em que fez sexo com sua mulher, Ellen Cardoso, a Moranguinho. “Os mais absurdos (locais) são os que eu gosto. A varanda do nosso apartamento lá em São Paulo”, exemplificou o cantor, enquanto se desculpava com Moranguinho por ter revelado um pouco da intimidade do casal.