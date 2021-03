Paulo Gustavo, Cristiano, Celso Zucatelli e Agnaldo Timóteo Reprodução/Montagem

Publicado 25/03/2021 05:00 | Atualizado 25/03/2021 08:37

fotogaleria Assim como Beth Goulart, muitos famosos tiveram suas vida devastadas pela Covid-19. Uns perderam entes queridos, outros sofreram na pele a perversidade da doença e alguns perderam a batalha contra o vírus. A Covid-19 veio para mostrar que nem mesmo todo dinheiro do mundo ou a melhor assistência médica são capazes de contê-la. É o momento de entender que o novo coronavírus não distingue classe social, muito menos idade. Fica a reflexão: se está difícil para quem tem condições de se tratar, imagina quem não tem.

Nicette Bruno - Atriz

A atriz não resistiu e morreu vítima da Covid-19 em 20 de dezembro do ano passado, aos 87 anos. Ela estava internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio. Nicette passou quase um mês internada.



Paulinho - Vocalista Roupa Nova

No dia 14 de dezembro de 2020 o Brasil se despedia do Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova. Aos 68 anos, o cantor tinha feito um transplante de medula em setembro, para tratar de um linfoma, e em novembro foi internado no Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, com Covid-19. Paulinho não resistiu às complicações causadas pelo novo coronavírus, apesar de já não estar mais contaminado.

Eduardo Galvão- Ator

No dia 7 de dezembro do ano passado o país se mobilizava por conta da morte do ator Eduardo Galvão. Aos 58 anos, o artista estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi intubado seis dias antes de seu falecimento.



Daisy Lúcidi – Radialista e atriz

A atriz e radialista Daisy Lúcidi morreu no dia 7 de maio do ano passado, aos 90 anos. Ela estava internada com Covid-19 no CTI do Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, desde o dia 25 de abril.

Aldir Branc – Compositor

O compositor e escritor Aldir Blanc, de 73 anos, morreu de Covid-19, na madrugada do dia 4 de maio de 2020, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. No dia 10 de abril, ele deu entrada na Coordenação de Emergência Regional do Leblon com infecção urinária e pneumonia, que evoluíram para um quadro de infecção generalizada. Cinco dias depois foi transferido para o Pedro Ernesto, onde apresentou sinais de melhora, mas como seu estado era muito grave, foi mantido sedado o tempo todo.

MC Dumel - Cantor

Diego Albert Silveira Santos, o MC Dumel, de 28 anos, foi a 35ª pessoa a morrer vítima da Covid-19 na Bahia, em abril do ano passado. Ele estava internado na UTI do Hospital Couto Maia, em Salvador, onde esteve sedado e intubado.

Gésio Amadeu - Ator

Ator de 'Sinhá Moça', 'Renascer' e 'A viagem', Gésio Amadeu morreu aos 73 anos, vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 23 de junho no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, Zona Leste de São Paulo. A morte, no dia 5 de agosto, foi em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Paulo Gustavo - Apresentador

Aos 42 anos, segue internado desde o último dia 13 no Hospital Copa Star, em Copacabana. Ele precisou ser intubado recentemente, mas apresentou melhora nas últimas 72 horas.



Agnaldo Timóteo - Cantor

Segue internado em estado grave, no Rio. Ele vem respondendo de forma positiva aos cuidados médicos. Aos 84 anos, o artista chegou a tomar a primeira dose da vacina, mas acabou se contaminando por não ter tido tempo da medicação fazer efeito antes de contrair a doença.



Cristiano - Cantor da dupla sertaneja com Zé Neto

Aos 33 anos, o sertanejo testou positivo na última semana e foi internado ontem, no Hospital de Base em São José do Rio Preto (SP). O estado de saúde dele é bom.



Celso Zucatelli - Apresentador

Terceiro apresentador da Record em São Paulo a contrair o coronavírus, Zucatelli, de 48 anos, testou positivo para a doença na semana passada e agora segue internado em um hospital de São Paulo, mas já comemora melhora em seu quadro clínico. Além dele, os comunicadores Geraldo Luís e Cesar Filho também chegaram a ser internados, mas já se recuperaram. Geraldo, no entanto, teve sequela e segue fazendo fisioterapia para recuperar os movimentos da perna direita.



Orlando Morais - Cantor e empresário

Marido de Glória Pires, Orlando Morais, de 59 anos, precisou ser internado num hospital de Brasília (DF), após testar positivo para a Covid-19. A família informou que o empresário já está em processo de recuperação, mas não entrou em detalhes sobre o estado de saúde dele.